MS-276 Colisão entre caminhão e caminhonete deixa três feridos Acidente foi no trecho entre Ivinhema e Deodápolis

Foto: Jornal da Nova

Colisão entre caminhão e caminhonete deixou dois feridos na manhã desta quarta-feira (23), na rodovia MS-276, trecho que liga as cidades de Ivinhema a Deodápolis. O acidente, segundo o “Ivinoticias”, aconteceu próximo da entrada da divisa da Gleba Ouro Verde com a Azul.

Uma caminhonete Toyota/Hilux, com placas de Brasilândia, seguia pela rodovia e por motivos a serem apurados, acabou se envolvendo em uma colisão praticamente frontal com um caminhão de placas de Jacareí (SP), de uma empresa que está instalando os cabos de fibra óptica as margens da via.

Com o impacto, o caminhão tombou e um dos passageiros foi arremessado para fora do veículo. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada por uma ambulância do município até o hospital municipal, como ferimentos pelo corpo e um corte contuso na região da cabeça.

A guarnição dos Bombeiros atendeu e transportou as vítimas da caminhonete, um homem de 51 anos, ficou preso nas ferragens, mas rapidamente foi desencarcerado pelos socorristas. A vítima reclamava de dores no braço esquerdo, já o passageiro teve apenas uns pequenos cortes e destacou que o condutor da caminhonete é seu sogro e estavam indo a Ivinhema buscar uma moto.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) da base operacional de Amandina foi acionada.