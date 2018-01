Colisão entre caminhão e micro-ônibus deixa vítima presa às ferragens Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira na BR-262

Mais um acidente de trânsito foi registrado na BR-262, na rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande.

Colisão entre um caminhão baú e um micro-ônibus foi registrada na noite desta segunda-feira (15) na rodovia, a cerca de 30 quilômetros de Água Clara.

O motorista do caminhão relatou ao Corpo de Bombeiros que perdeu o controle do veículo ao tentar fazer um desvio (não mencionou se de buraco, ou animal na pista), o que teria ocasionado o acidente. Nos veículos, apenas os motoristas, não tinham passageiros.

O motorista do caminhão foi socorrido por uma ambulância da prefeitura de Água Clara, e o condutor do micro-ônibus, que ficou preso às ferragens, encaminhado para Três Lagoas pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Equipe do Corpo de Bombeiros levou 20 minutos para retirar a vítima das ferragens. O motorista do micro-ônibus sofreu fraturas.