SÃO GABRIEL DO OESTE Colisão entre caminhão e moto, mata jovem de 18 anos no interior Motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro

Motociclista de 18 anos morreu no local do acidente Foto: Reprodução/Idest

O jovem, João Vítor Alves Fernandes, de 18 anos, morreu após a colisão entre moto e caminhão, na noite desta quarta-feira (1º), em Sã Gabriel do Oeste.

Segundo informações do site Idest, João pilotava sua moto Honda Titan em um bairro do município, quando no cruzamento entre as ruas Pelicanos e Cardeais, a moto colidiu com um caminhão, o motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local do acidente, no entanto, o rapaz já estava sem vida.

A Polícia Civil apura as causas do acidente. O caso será investigado pela delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste.