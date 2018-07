Três Lagoas Colisão entre carro e ônibus mata criança e fere quatro na BR-262

Foto: TL Noticias

Uma colisão entre um carro de passeio e um ônibus feriu quatros pessoas e matou uma criança, na tarde desta quarta-feira, dia 18 de julho, na rodovia BR-262, próximo à cidade de Três Lagoas, na região do Bolsão de Mato Grosso do Sul. Todas as cinco vítimas eram de uma mesma família de Campo Grande.

Eles seguiam em um veículo branco com placas de Três Lagoas sentido a Campo Grande, quando ao tentarem uma ultrapassagem bateram de frente com o ônibus, que seguia no sentido contrário, próximo ao quilômetro 65 da rodovia, na região do Distrito de Garcias.

Com a colisão, os ocupantes do carro, um casal com seus três filhos, ficaram presos às ferragens. Uma das crianças, um menino, não identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o motorista do veículo, quebrou uma das pernas, mas a mulher e outros dois filhos foram atendidos inconscientes e estavam estado grave.

As vítimas foram encaminhadas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, conforme o site o TL Noticias.

No ônibus ninguém se feriu, mas a parte frontal do coletivo assim como todo o veículo foram completamente destruídos. Corpo de Bombeiros e Polícia Civil também atenderam o acidente.