Dourados Colisão entre carros com 8 pessoas em semáforo deixa 3 feridos com gravidade

Colisão entre dois carros que levavam oito pessoas deixou pelo menos três pessoas gravemente feridas, num cruzamento perigoso, em Dourados. O tempo estava fechado e havia neblina.

Segundo informações levantadas pelo Douradosagora, o acidente ocorreu por volta das 4h40 da manhã desta quinta-feira, na esquina das ruas Monte Alegre e a Avenida Presidente Vargas, perto do quartel do 2º Grupamento de Bombeiros de Dourados, na região central da cidade.

Conforme a polícia, o veículo Fiat Uno de cor branca com cinco jovens estava parado no semáforo, aguardando abrir o sinal para prosseguir, quando um Peugeot branco, com três ocupantes, não parou e colidiu violentamente na traseira do Fiat. Três pessoas que estavam no Uno ficaram feridas com gravidade e as demais, sem gravidade.

Socorristas dos Bombeiros prestaram primeiros atendimentos às vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital da Vida de Dourados e Hospital da Cassems.