Rio Brilhante Colisão entre Corsa e carreta deixa cinco feridos na 163 Acidente foi registrado por volta das 19h30, desta segunda-feira(05), na BR 163 em frente ao Auto Posto Zitão em Rio Brilhante.

Foto: Rio Brilhante em Tempo Real

O veiculo Corsa de cor preta com placas HSY 9147 de Campo Grande-MS, era conduzido por Luiz Claudio Viegas (51), e tinha como passageiros Nathan Felipe (19), Paulo Afonso que viajava no banco da frente, Sabrina Lopes e Maria Eduarda, todos sofreram ferimentos leves e foram socorridos pela CCR/MS Via e ambulâncias da secretaria de saúde ate o hospital de Rio Brilhante.

As cinco vitimas moradoras em Campo Grande passaram por exames. Até as 22h, apenas Paulo, Maria Fernanda e Sabrina continuavam recebendo atendimento medico, ou outros dois já tinham recebido alta e seguiram para Dourados com familiares. O motorista da carreta SCANIA de cor branca com placas de São Paulo que ate o fechamento da matéria não havia sido identificado, não sofreu ferimentos.

De acordo com Luiz Claudio todos que estavam no carro são amigos e seguiam de Campo Grande para Dourados. Ele contou que a carreta entrou na sua frente, uma vez que o caminhoneiro que seguia no sentido contrario do Corsa, tentou adentrar no pátio do posto.conta Claudio. Disse também que seguia a cerca de 70km/hora no momento do acidente.

O carro de passeio colidiu nos eixos traseiros da carreta. Claudio foi submetido ao teste do bafômetro por uma equipe da PRF, o resultado deu negativo para álcool, o mesmo ocorreu com o caminhoneiro.

Os agentes rodoviários federais controlaram o trânsito ate que as vitimas fossem retiradas do carro pelas equipes socorristas.