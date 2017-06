Fatalidade Colisão entre Hilux e Parati deixa quatro mortos e dois feridos na 436 "Condutores voltavam de festas e tiveram finais trágicos"

Foto: Reprodução/ Gabriel do Valle/InfocoMS

Acidente grave matou quatro pessoas na noite do domingo (25) em Camapuã - distante 133 km de Campo Grande, em uma colisão entre uma Toyota Hilux e um Volksvagem Parati na MS-436, cerca de 30 km antes de chegar a cidade.

Segundo o site local Infoco MS, os dois carros bateram de frente por volta das 20h, a perícia esteve no local para investigar o acidente e suas reais causas.

Foto: Reprodução/ Gabriel do Valle/InfocoMS

Na caminhonete estavam o produtor rural Wilson Fraga Fontoura (41) e seu filho Luiz Fernando Ferreira Fontoura (12), que morreram na hora. Além da esposa e do outro filho que ficaram feridos, mas sobreviveram.

De acordo com o site a família voltava do Encontro Estadual de Laço Comprido que acontecia em Figueirão, cidade vizinha. Na Parati estava o casal Antônio da Silva Alves e Ione Conceição Silva Alves, que morreram na hora.

Antonio e Conceição moravam na fazenda e estavam à caminho de casa, o casal voltava do aniversário de um seus filhos em Camapuã. A polícia e o Samu estiveram no local para ajudar no resgate das vítimas e interdição das ruas.