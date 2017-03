ColisÃ£o entre moto e caminhÃ£o deixa duas morto fatal e morte horas depois no hospital

Fatalidade Colisão entre moto e caminhão deixa duas morto fatal e morte horas depois no hospital

Foto: Reprodução/Impacto News

Jânio Sanches de Freitas (39), morreu em acidente de trânsito na Rodovia MS-276 em Deodápolis no domingo (19), a 260 quilômetros de Campo Grande. A passageira da moto, uma mulher de 46 anos, ficou em estado grave e foi levada para o hospital de Dourados.

De acordo com o registro equipes policiais foram acionadas para irem até o km 57 da rodovia, onde ocorreu a colisão frontal entre a moto e um caminhão. Chegando lá, os policiais constataram que Jânio conduzia a motocicleta Kasinki Comet vermelha, placa de Batayporã (MS) em direção à Deodápolis e o caminhão Mercedes-Benz vermelho, placas de Douradina (MS) seguia no sentido oposto.

Consta no registro policial o depoimento do caminhoneiro e, segundo ele, Jânio perdeu o controle da motocicleta e invadiu a pista contrária, provocando a colisão frontal. Motociclista e a passageira foram arremessados e o condutor do caminhão parou e prestou socorro às vítimas, acionando o socorro.

O motociclista morreu assim que deu entrada no hospital e a mulher de 46 anos, identificada como Marili dos Santos, foi levada ao hospital de Dourados em estado grave e morreu na manhã desta segunda-feira. O caso foi registrado na delegacia como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. (Com assessoria).