Entre Rochedo e Corguinho Colisão entre moto e carro deixa um morto e passageira 'perde' a perna "A vítima bateu contra o veículo Fiat Uno ocupado por um padre de 35 anos"

Ricardo Roda Werdenberg, de 41 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, domingo (03/06), na rodovia que liga os municípios de Corguinho e Rochedo. A vítima estava em uma moto que bateu contra o veículo Fiat Uno ocupado por um padre de 35 anos. Aline Fabiany Paula Barbosa, de 31 anos, seguia com Ricardo na moto e perdeu uma das pernas, sendo encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a moto ocupada pelas vítimas bateu na lateral esquerda do carro, na pista por onde ele seguia. O motorista do carro que estava com duas pessoas teve corte na testa e os passageiros não tiveram ferimentos.

O condutor da moto teve várias fraturas e morreu no local. A passageira também ficou politraumatizada e perdeu uma das pernas, mas sobreviveu e foi socorrida para a Santa Casa.

Conforme a assessoria do hospital, a mulher teve fraturas nas mãos e na perna esquerda e na manhã desta segunda-feira (4) fazia cirurgia ortopédica.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O homem que morreu foi apontado como responsável pelo acidente.