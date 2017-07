Trânsito Colisão entre vários veículos após atropelamento deixa vítima grave e preso por embriaguêz "Três veículos e vítima grave na MS 376, entre os municípios de Jateí e Gloria de Dourados"

José Teles da Silva Júnior (22), anos ficou gravemente ferido após ser atropelado na noite do sábado (1º) no km 54 da rodovia MS 376, no perímetro entre os municípios de Jateí e Gloria de Dourados, cidades distante à 280 km de Campo Grande.

De acordo com registro policial, José foi atropelado por um veículo VW/Gol de cor vermelha, que fugiu sem prestar socorro.

Ainda segundo o registro, após o ocorrido, a vítima foi arremessada sobre outro carro que passava pelo local, um Gol com placas de Jateí, que acabou colidindo em um Ford/Corcel, com placas de Fátima do Sul, que estava parado às margens da rodovia, por problemas mecânicos e cujo motorista estava alcoolizado.

A vítima foi socorrida por uma ambulância da Prefeitura de Jateí e encaminhado ao hospital local, de onde foi transferido para um hospital na cidade de Dourados em estado grave.

O Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul foi acionado, porém, ao chegar ao local, a José já havia sido socorrido.

A PRE (Policia Rodoviária Estadual), Policia Militar de Glória de Dourados e Jateí também estiveram no local realizando os levantamentos do acidente.

A Policia irá investigar as causas do acidente. O condutor do veículo Gol com placas de Jateí foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.