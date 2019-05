TRÂNSITO Colisão entre veículos deixa mãe e filha feridas Motorista do Uno prestava serviços de transporte por aplicativo

Mãe e filha foram socorridas até uma unidade de saúde Foto: Reprodução/Correio do Estado/Bruno Henrique

Acidente entre um Fiat Uno e uma caminhonete, na manhã dessa sexta-feira (17), deixou mãe e filha feridas, no cruzamento das ruas Américo Brasiliense com Rua Comercial, no Vila Almeira, em Campo Grande.

Segundo o site Correio do Estado, os motoristas de ambos os veículos não tiveram ferimentos. Já mãe e filha que eram passageiras no Uno, tiveram que ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levados à Unidade de Pronto Atendimento do Vila Almeida.

Conforme o site, o Uno levava as duas passageiras, pois trabalha como motorista de aplicativo. A mãe tem 42 e a filha 18 anos, a jovem seguia para o próprio UPA, pois estava com sintomas de dengue.

No cruzamento da rua Comercial, o motorista do Uno teria colidido na lateral da caminhonete, vindo a capotar logo em seguida, ainda não se sabem as verdadeiras causas do acidente, conforme o site Correio do Estado, não há sinalização no local do acidente.