Bairro Universitário Colisão entre veículos deixa motociclista morta na Gury Marques "Envolvendo um caminhão, um carro de passeio e a moto"

Socorristas tentaram reanimar a vítima por 20 minutos, mas sem sucesso Foto: Reprodução/Saul Schramm

Uma mulher morreu e o filho dela ficou ferido em acidente envolvendo três veículos, na manhã de hoje, terça-feira (24), na Avenida Gury Marques, no Bairro Universitário, região sul de Campo Grande.

O trânsito ao sentido Centro foi interditado. O fluxo foi desviado para uma pista que dá acesso aos comércios locais. Policiais de Trânsito e agentes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) estão no local organizando o tráfego. As informações são do site Campo Grande News.

Segundo o caminhoneiro Jorge koschinski, 55 anos, a colisão envolveu o caminhão dele, um carro de passeio e a motocicleta Honda Fan, de cor preta, da vítima. Ele conduzia o caminhão Baú na via, quando a motociclista bateu na traseira do outro carro.

Sem perceber que havia se envolvido, o caminhoneiro seguiu viagem, mas cerca de 200 metros depois do ponto da colisão foi informado por uma testemunha sobre o acidente. Ainda não se sabe a dinâmica do acidade. A motociclista sofreu parada cardiorrespiratória. Os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram reanimá-la, mas sem sucesso.

O filho dela foi levado pelo Corpo de Bombeiros à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dele. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Ainda conforme relatos de Jorge, o motorista do carro de passeio foi embora.

*Fonte: Campo Grande News. [Clique aqui e leia a amtéria original].