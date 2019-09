TRÂNSITO Colisão entre veículos em curva deixa um morto e carros destruídos Carros ficaram completamente destruídos em colisão frontal na noite deste domingo

Gol teria invadido a pista e se chocado de frente com o Polo preto Foto: Tero Queiroz

Marcos Roberto Vicente de Lima, de 38 anos, morreu após colidir o seu carro em uma curva na Rua Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, no Bairro Estrela do Sul em Campo Grande, a vítima teria perdido o controle da direção ao entrar em alta velocidade na curva, invadiu a pista e bateu de frente com um VW Polo, conduzido por um homem de 40 anos, o Polo tinha placas de Rochedo.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 00h35 de ontem (29), o Corpo de Bombeiros, foi acionado, indo ao local, a equipe se deparou com dois carros destruídos, um dos motoristas, o do Gol, em estado grave, ele foi socorrido e levado às pressas à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No Polo, além do motorista haviam sua mulher e filha, ambas tiveram ferimentos leves, assim como o condutor. As vítimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhados ao UPA do Vila Almeida.

O condutor do polo disse à polícia que não iria fazer teste do bafômetro, mas explicou que havia consumido uma torre de chopes com outras três pessoas, ele não parecia embriagado. No local, o irmão da vítima, apreensivo, aguardava para saber o estado de saúde do condutor do Gol, que àquele momento ainda seguia para o hospital.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.