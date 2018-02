Coxim Colisão frontal entre carretas deixa um morto na BR-163, em Coxim

Foto: Foto: Alisson Silva

Uma colisão frontal entre duas carretas deixou uma pessoa morta por volta das 5h40 desta terça-feira (27), na BR-163 em Coxim.

O motorista Adimilson Claro de Carvalho, de 48 anos, teve politraumatismo e morreu no local. Ele conduzia uma carreta Ford Cargo, com placas de Campo Grande, quando acabou invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com uma carreta que seguia no sentido oposto.Algumas partes do corpo de Carvalho ficaram espalhados pela rodovia. Ainda não há informações se ele tentou fazer uma ultrapassagem ou se ele dormiu, já que nenhuma pessoa testemunhou o acidente.

O condutor da outra carreta, com placas de Sangão-SC, José de Medeiros Gomes, de 57 anos, sofreu escoriações leves. Ele foi socorrido por uma equipe da CCR MSVia e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Gomes contou que ao perceber que a carreta atravessou a pista e veio em sua direção, ele tentou evitar a colisão, porém o veículo acabou atingindo sua carroceria.

O Núcleo Regional de Perícia, a Polícia Civil, a Delegada Silvia Elaine Girardi dos Santos e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local.