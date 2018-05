Tráfico Com alvará de soltura do Maranhão homem é preso em MS com mochila cheia de maconha "Uma denúncia levou a polícia a rodoviária para localizar o ônibus em que estava o traficante"

Por: Tero Queiroz 22/05/2018 às 09:20

Foto: Reprodução Juacy Lopes dos Santos de 40 anos foi preso na noite de ontem, segunda-feira (21), no terminal rodoviário de Campo Grande transportando uma mochila ‘recheada’ de maconha. Policiais receberam a denúncia de que em um ônibus vindo de Ponta Porã trazia um homem de 40 anos, que vestia uma calça jeans azul e uma camiseta com estampa da bandeia dos Estados Unidos e que estava carregando com ele maconha. Quando o ônibus chegou na Capital por volta das 23 horas desta segunda (21), os policiais já estavam a sua espera. Embaixo da poltrona onde Juacy estava sentado foi localizado uma mochila contendo 5 quilos de maconha. Em outra bolsa que ele carregava um documento de alvará de soltura do estado do Maranhão, onde ele disse ter cumprido pena por tráfico de drogas. Não há informações quanto ele receberia pelo valor e para quem levaria a maconha.