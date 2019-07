HOMICÍDIO Com arma registrada, comerciante executa o tio e foge em Camaro Amarelo Suspeito tinha uma pistola 380 com registro até 2029

Miguel Arcanjo Camilo Junior, que atirou no tio ao ser cobrado de dívida, segundo apurou a polícia Foto: Reprodução/Facebook

Osvaldo Foglia Júnior, de 47 anos, foi executado a tiros na noite de ontem (16) em uma na conveniência Morena Frios, na Rua Marquês de Lavradio, no Jardim São Lourenço, em Campo Grande. O dono da conveniência e sobrinho da vítima, Miguel Arcanjo Camilo Junior, de 32 anos, é o suspeito da autoria do crime.

Conforme a polícia, as 19h de ontem Osvaldo foi até uma conveniência para cobrar o sobrinho, na ocasião, ao ser cobrado tio e sobrinho iniciaram uma discussão.

Após alguns segundos de discussão o tio foi até o carro e ao entrar no Toyota Corolla, foi atingido com três disparos de pistola 380 registrada e com validade de documentação até 2029.

O tio morreu dentro do Corolla o suspeito fugiu em um Camaro Amarelo. O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.