Paranaíba Com auxílio de helicóptero continuam as buscas por garoto que sumiu há dez dias "Após o capotamento de um trator o jovem de 15 anos não foi encontrado"

Foto: Divulgação/Bombeiros de Paranaíba

A força tarefa em busca de pistas sobre o paradeiro do adolescente Luiz Danilo Marques, de 15 anos, continuam. O garoto está desaparecido há dez dias na região de mata no distrito do Alto Tamandaré, em Paranaíba e a 10 km de Cassilândia. O helicóptero cedido pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) já chegou à região e auxilia as ações dos militares

Hoje, quinta-feira (26), o major Flávio Elias Ribeiro informou que as buscas continuam com o auxílio do helicóptero. Ainda ontem, quarta-feira (25), o secretário-adjunto da Sejusp, coronel Esli Ricardo de Lima afirmou que as equipes usarão todos os recursos.

O sumiço ocorreu no dia 17, mas a família só acionou a polícia no dia 19 de abril, por acreditar que o garoto voltaria. No dia do desaparecimento, Luiz tinha saído de casa com o trator da família e se envolveu em uma capotagem. Os familiares encontraram o veículo, mas não o familiar.

Desde, então, as buscam pela mata não param. Além das equipes de socorristas e cães farejadores, moradores a pé, em motocicletas e cavalos percorrem a região em buscas de pistas. Três drones auxiliam as buscas.

Há várias hipóteses para o sumiço do adolescente, uma delas de que tenha sido atacado por uma onça, já que alguns moradores encontraram pegadas na região. Outra suposição é de que Luiz tenha sofrido uma crise de epilepsia.