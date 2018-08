Caracol Com esposa e filho no carro, bêbado ao volante é parado a tiros após furar bloqueio policial "Embriagado e bastante agressivo, não quis se entregar"

Homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de ontem, em Caracol, por embriaguez ao volante, direção perigosa e resistência à prisão. Com o filho de seis anos e a esposa no carro, avançou contra policiais, fugiu em alta velocidade e quase provocou acidente com uma viatura, sendo necessário disparos na direção do pneu. Mesmo depois de abordado, não obedeceu as ordens e resistiu até que fosse algemado e encaminhado à delegacia.

Segundo boletim de ocorrência, a PM fazia bloqueio na cidade, com cones na via, quando deu sinal de parada para o homem que conduzia um veículo modelo Montana. Ao se aproximar, ao invés de parar, saiu em disparada e quase atropelou um soldado que fazia a abordagem. Em seguida teve início perseguição em alta velocidade. Depois de três quilômetros, os policiais conseguiram se aproximar, mas o homem tentou força sua passagem como carro.

Ele quase atingiu a viatura. Neste momento, os militares atiraram duas vezes com submetralhadora SMT .40 na direção do pneu direito. Depois de entrar no pátio de uma residência, o homem parou o veículo, que também era ocupado pela esposa e o filho pequeno. Embriagado e bastante agressivo, não quis se entregar e tentou correr novamente, para dentro da casa, mas acabou preso. A esposa confessou que tinha bebido com o marido e ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.