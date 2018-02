Tráfico Com filho de 2 anos a bordo, casal é pego com carga de maconha, raxixe e munições '"Foi abordado por desconhecido para levar a droga e aceitou a 'empreitada'", afirmou o acusado'

Maconha, haxixe e munições estavam em Renault Duster com placa da Bahia Foto: Divulgação/PRF

Um casal foi preso na noite de ontem, terça- feira (27) quando tentava chegar a Campo Grande com uma carga de maconha, haxixe e munições para pistola calibre 40. Para tentar não chamar a atenção da polícia, o homem de 32 anos e a mulher de 30, moradores na Bahia, viajavam com o filho de dois anos de idade.

A apreensão ocorreu no posto Capey, na BR-463, município de Ponta Porã, quando policiais rodoviários federais abordaram uma Renault Duster placa OZK-2448, da Bahia, conduzida por Wilder Santos Gusmão. Ele viajava com a mulher, Denise Santana Barbosa, e com o filho pequeno.

Durante vistoria no interior do veículo e porta-malas, os policiais encontraram 333 quilos de maconha, 260 gramas de haxixe e 50 unidades de munição calibre .40.

Wilder Gusmão alegou que foi ontem, terça-feira, a um shopping de importados na Linha Internacional para fazer compras, quando teria sido abordado no estacionamento por um desconhecido, que lhe ofereceu R$ 15 mil para levar a droga e a munição até Campo Grande.

Ele disse que aceitou a empreitada e deixou o carro com o desconhecido enquanto fazia compras com a mulher. Segundo a versão dele, o veículo foi carregado com a droga e a munição no próprio estacionamento do shopping.

O casal foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, para ser autuado por tráfico de drogas e tráfico internacional de arma de fogo.