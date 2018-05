Sonora Com função de disciplina, adolescente mata outro para se firmar em facção

Muitos adolescentes e jovens tem sido aliciados por facções criminosas em todo o Brasil, na região norte não seria diferente. Na noite desta sexta-feira (25) um adolescente de 17 anos com função de disciplina numa dessas facções matou um de 14 anos na região central de Sonora.

Segundo investigação da Polícia Civil, o adolescente matou o colega por ele ser “talarico” (nome dado a quem se envolve com mulher de outro homem). O adolescente foi morto com quatro facadas, sendo três nas costas e uma no pescoço.

Uma equipe do hospital chegou a tentar socorrer a vítima, mas ela morreu no local. Poucos minutos depois as polícias Civil e Militar conseguiram prender o autor numa avenida de Sonora.

Ele estava transtornado, com a faca na mão e confessou o crime. O autor disse ainda que estava com s função de matar outro adolescente, também a mando de sua facção.

Um jovem, que agrediu a vítima antes das facadas, também foi preso. Jackson Cassiano Santos, o Rouba Fácil, de 29 anos, disse que bateu no adolescente. Eles vão responder por homicídio qualificado.