Operação Epístolas Com mais de três séculos de condenação Beira-Mar pode vir para a Máxima "Um filho do criminoso está foragido e outros 24 envolvidos foram presos"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar tem um filho que esta sendo procurado, pela Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. O filho, que não teve a identidade divulgada, está com prisão decretada desde o início da Operação Epístolas, deflagrada na manhã da quarta-feira (24), porém o homem ainda continua foragido.

A mulher de Beira-mar, Jacqueline Alcântara de Moraes, segundo sites de fofoca teria sido transferida do Presídio Federal de Campo Grande para Porto Velho (RO), na manhã da quarta-feira, onde estão concentradas as investigações. Porém, a PF, não confirmou tais informações.

Em entrevista coletiva realizada pelos federais no Rio de Janeiro, às 11h de também da quarta-feira (24), os delegados responsáveis pela operação explicaram como funciona o esquema que, segundo eles, Fernandinho comandava de dentro da Penitenciária Federal de Porto Velho (RO), onde está preso há 11 anos.

Segundo relatado em coletiva, Fernandinho Beira-Mar ampliou seus negócios, que agora vão além do tráfico. Máquinas de caça-níquel, venda de botijões de gás, cesta básica, moto-táxi, venda de cigarros e até o abastecimento de água em comunidades no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, eram comandadas pela quadrilha.

As coordenadas eram passadas por Fernandinho à organização criminosa por meio de mensagens escritas a mão em papel, que depois eram digitadas e encaminhadas por aplicativos de celular e e-mail.

Cerca de 10 parentes do traficante tiveram a prisão decretada. Alessandra da Costa, irmã e advogada do traficante e apontada como sua conselheira, foi presa onde mora, em um condomínio de luxo no bairro Vinte e Cinco de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Contra ela havia um mandado de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Os cinco filhos de Beira-Mar presos são: Taiuã Vinícius da Costa, Thuany Moraes da Costa, Luan Medeiros da Costa, Felipe Alexandre da Costa e Marcelo da Costa. Felipe da Costa Lira, braço-direito de Beira-Mar, foi detido no Ceará, conforme a PF.

Houve ainda, enquanto produzíamos essa reportagem a apreensão de R$ 100 mil em espécie, cestas básicas e cigarros.

Todas as apreensões citadas ocorreram no município de Duque de Caxias. Foram presas 24 pessoas, sendo 14 apenas no estado do Rio de Janeiro.

Transferência

Beira-Mar foi ouvido pela Polícia Federal, por volta das 11h, dentro do presídio em Rondônia. Na tarde de quarta-feira, chegando em Brasília, o acusado ficou na sede da PF até ser definida a transferência para outro presídio federal.

Ainda não há nada confirmado, mas Beira-Mar pode encaminhado para a Penitenciária Federal de Campo Grande, um dos quatro presídios federais do país, onde ele já ficou preso, de 2007 a 2010.

O traficante acumula penas que somam quase 320 anos de prisão em crimes como tráfico de drogas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e homicídios.

Em 2015, o criminoso foi condenado a 120 anos de prisão apontado como responsável liderar uma guerra de facções, em 2002, dentro do presídio de segurança máxima Bangu 1, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, quando quatro rivais foram assassinados. Beira-Mar tem 15 condenações.