Com mÃ£os e pÃ©s amarrados, corpo sem identificaÃ§Ã£o Ã© encontrado em rodoanel

FRONTEIRA Com mãos e pés amarrados, corpo sem identificação é encontrado em rodoanel A polícia acredita que a arma utilizada para a execução tenha sido uma pistola calibre 9 milímetros

A polícia acredita que homem tenha sido sequestrado ao local Foto: Porã News

Corpo de um homem encontrado furado de balas nessa manhã (25) em Ponta Porã ainda não foi identificado. O rapaz estava com as mãos e os pés amarrados, e foi encontrado por populares em estrada vicinal no município, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima trajava calça azul, camiseta verde e um boné do Flamengo, além estar com dois aparelhos celulares. Ele não possuía documentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade a espera que algum familiar se apresente.

A polícia acredita que a arma utilizada para a execução tenha sido uma pistola calibre 9 milímetros e que ele pode ter sido sequestrado na região da fronteira e levado até o Rodoanel, onde foi assassinado.