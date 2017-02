Segurança Comando da PM realizará patrulhamento aéreo no Estado

O Governo do Estado ativou nesta quinta-feira (9) o Grupo de Patrulhamento Aéreo da Polícia Militar (GPA), por meio de decreto publicado no Diário Oficial (DOE-MS). O órgão dará apoio ao Comando-Geral da PM em Mato Grosso do Sul.

Com sede em Campo Grande, o GPA vai planejar e executar operações de policiamento ostensivo aéreo, “conforme regulamentação específica, quando cabíveis e autorizadas pelo comandante-geral”.

A estrutura organizacional do Grupo foi dividida em Comando; Subcomando; Conselho de Voo; Seção de Operação e Instrução; Seção de Apoio Administrativo; Seção de Controle Técnico; Seção de Manutenção e Logística; e Escola de Aviação.

Segundo a publicação, as funções no GPA “serão ocupadas por efetivo policial-militar proveniente das unidades e subunidades da Corporação, de acordo com as disponibilidades, e contará com os recursos humanos, preferencialmente, possuidores de formação específica na área”.

Todos os detalhes estão descritos na Portaria nº 005 da PMMS, de 6 de fevereiro de 2017, publicada na página 16 do DOE-MS desta quinta-feira. Clique aqui para conferir. O documento é assinado pelo comandante-geral da PM, coronel Júdice Teixeira.