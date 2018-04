Tráfico de drogas Comboio de camionetes é apreendido com 5 toneladas de maconha Segundo a PM, os veículos estavam em alta velocidade e havia um quarto carro, a serviço de 'batedor de estrada', na BR-163, em Deodápolis (MS).

Três camionetes transportando 5.126 quilos de maconha e um quatro veículo, que realizava serviço de "batedor de estrada" foram apreendidos na tarde de sexta-feira (27) na BR-163, em Deodápolis, município na região sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Militar, as camionetes estavam em alta velocidade na rodovia federal e os policiais militares de Deodápolis e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) começaram a perseguição e pediram o apoio da PM de Dourados.

Ao fazerem a abordagem, prenderam um homem de 22 anos que transportava 1.606 quilos de maconha na camionete de cor prata. O condutor do veículo cinza fugiu, foram encontrados 1.809 quilos de droga. O terceiro carro suspeito, de cor preta, era conduzido por um homem de 24, que transportava 1.711 quilos de maconha. O veículo que fazia o serviço de batedor era conduzido por um homem de 24.

De acordo com a polícia, o Sistema de Informação do DOF informou que a camionete prata foi furtada em Coronel Sapucaia (MS), no dia 26 de dezembro do ano passado. O veículo cinza também foi furtada em dezembro do ano passado, mas na cidade de Brasília. A outra camionete foi furtada no último dia 6 de abril em São José dos Campos (SP).

A ocorrência foi registrada e entregue com os veículos e os condutores. O entorpecente foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.