Lei de trânsito Começa a valer hoje Lei mais rígida para crime causado por motoristas embriagados 'Lei proponhe pena mínima de 2 anos no caso de morte ou lesão grave'

Começa a vigorar hoje, quinta-feira (19) a Lei 13.546/2017, que ampliou as penas mínimas e máximas para o condutor de veículo automotor que provocar, sob efeito de álcool e outras drogas, acidentes de trânsito que resultarem em homicídio culposo (quanto não há a intenção de matar) ou lesão corporal grave ou gravíssima. Sancionada pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado, a Lei modificou artigos e outros dispositivos do Código Brasileiro de Trânsito (Lei 9.503/1997).

Anteriormente, a pena de prisão para o motorista que cometesse homicídio variava de 2 a 5 anos. Com a mudança, a pena aumenta para entre 5 e 8 anos de prisão. No novo regimento fica proibído o motorista de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo novamente. Já no caso de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena de prisão, que variava de seis meses a 2 anos, agora foi ampliada para prisão de 2 a 5 anos, incluindo também a possibilidade de suspensão ou perda do direito de dirigir.

De acordo com a Lei, que altera o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), agora inclue como crime de trânsito a participação em corridas em vias públicas. Ainda no intuito de reforçar o cumprimento das penas, foi acrescentada à legislação um parágrafo que determina que "o juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no Artigo 59 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime".