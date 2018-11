“El Chapo” Começa nesta segunda-feira o julgamento do chefe do maior cartel de tráfico do planeta O temido chefe do cartel de Sinaloa pode ser condenado à prisão perpétua

Por: AFP/ Reproduzido por Tero Queiroz 05/11/2018 às 07:34 Comentar Compartilhar

Chapo Guzmán foi recapturado em uma casa em Sinaloa, no México, após confronto entre traficantes e fuzileiros navais Foto: AFP Acusado de liderar o maior cartel de drogas do planeta e de enviar mais de 155 toneladas de cocaína aos Estados Unidos durante 25 anos, o temido chefe do tráfico mexicano Joaquín Guzmán, “El Chapo” será julgado a partir desta segunda-feira, 5, em Nova York, sob medidas de segurança máxima. Durante o processo, que se estenderá por quatro meses, o júri deve decidir se o traficante, de 61 anos, é culpado ou não de 11 crimes de tráfico e distribuição de drogas, posse de armas e lavagem de dinheiro. Sua condenação pode acarretar prisão perpétua. O juiz do Brooklyn, Brian Cogan, e advogados de ambos os lados escolherão a portas fechadas, os 12 jurados que decidirão o destino de “El Chapo”. Extraditado do México em janeiro de 2017, “El Chapo” é acusado de liderar entre 1989 e 2014 o impiedoso cartel de Sinaloa, fundado por ele e que se tornou a “maior organização de tráfico de drogas do mundo”, segundo a acusação. A Promotoria, que prepara o caso há anos, assegura que ele enviou aos Estados Unidos ao menos 154.626 quilos de cocaína, além de várias toneladas de outras drogas, embolsando US$ 14 bilhões. “El Chapo” se declara inocente, mas o governo apresentou muitas evidências contra ele, tantas que a defesa diz não ter tempo de revisar: mais de 300 mil páginas de documentos e ao menos 117 mil gravações de áudio, além de centenas de fotos e vídeos. A sua extradição há quase dois anos e seu julgamento são um grande triunfo para o governo americano, que nunca conseguiu extraditar e julgar Pablo Escobar, ex-chefe do cartel de Medellín, que morreu em uma operação policial em 1993. O advogado de “El Chapo”, Jeffrey Lichtman, disse à AFP que o monumental julgamento terá “centenas de testemunhas”. Ele estima que o processo custará mais de US$ 50 milhões. Um segredo rodeia o caso. Ninguém sabe, nem mesmo os advogados de “El Chapo”, quem serão seus ex-sócios, funcionários e rivais que testemunharão contra ele. Os únicos que sabem são alguns que integram o programa de proteção à testemunha e receberam novas identidades. Em sua cela de Manhattan, “El Chapo” fica sozinho 23 horas por dia. Os únicos que podem visitá-lo são seus três advogados e suas filhas gêmeas de sete anos, mas separados por um vidro. Fonte: Página Brazil.