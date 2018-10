Operação Comerciante da Capital é preso em operação contra o tráfico e roubo de cargas Mandado foi cumprido pelo Garras e policiais de Brasília

Comerciante que não teve a identidade revelada, proprietário de uma conveniência e distribuidora de gás no cruzamento da Rua da Divisão com a Rua Babaçu, na região do Jardim Centenário, em Campo Grande, foi preso na manhã desta quarta-feira pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras). A ação faz parte da Operação Babel, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal em Brasília e outras 14 cidades do país, contra grupo ligado ao tráfico de drogas e roubo de cargas.

De acordo com o delegado Fábio Peró, do Garras, havia contra o comerciante havia um mandado de prisão e dois de busca e apreensão, cumpridos no estabelecimento comercial e na residencial dele. "As equipes chegaram ao local por volta das 6 horas da manhã. O trabalho foi realizado com apoio de um delegado e dois investigadores de Brasília que vieram nos acompanhar", disse Peró. O delegado informou que o preso foi encaminhado para a sede do Garras e ainda nesta quarta-feira deve ser levado para o Distrito Federal.

A participação do comerciante não foi divulgada. A Operação Torre de Babel cumpre ao todo 72 mandados de busca e apreensão, 42 de prisão preventiva e seis de prisão temporária em Brasília e em outras 14 cidades. Ao longo das investigações, iniciadas há nove meses, foi descoberta que a quadrilha, inicialmente investigada pelo roubo, furto e desvio de cargas, também era especializada no tráfico de drogas. Mais de 130 policiais participam das ações que ocorrem também em Santa Catarina, Goiás, Paraná, Pernambuco e São Paulo.