Jardim Tijuca Comerciante é agredida no estacionamento do Banco e tem R$ 29 mil levados por criminosos "Os principais suspeitos são funcionários que foram demtidos"

Ladrão armado agrediu uma comerciante de 31 anos no estacionamento de uma agência do Banco do Brasil e fugiu levando R$ 29 mil. O crime aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira (17), na Avenida Marechal Deodoro, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Conforme a Polícia Civil, a vítima chegava à agência, quando um homem moreno se aproximou e armado com revólver a derrubou no chão e roubou a mochila dela com a quantia em dinheiro. Após o assalto, o ladrão subiu na garupa de uma motocicleta Honda Titan, de cor escura, que o aguardava, e fugiu.

A mulher contou à polícia que, antes de ser roubada, percebeu que o suspeito fez sinal com as mãos para outro homem que ocupava um veículo VW Gol preto. A comerciante é proprietária de uma conveniência e há dias demitiu dois funcionários, que possivelmente sabiam como as transações do comércio eram realizadas. Os nomes dos suspeitos foram repassados à polícia.

Os depósitos ocorriam em dias diferentes para não levantar suspeita. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.

Fonte: Campo Grande News.