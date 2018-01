Comerciante de 20 anos foi alvo de assaltantes na madrugada desta quinta-feira (4), no bairro Guanandi, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o rapaz fechava a lanchonete dele quando foi abordado por dois assaltantes que chegaram a pé. Um deles estava com revólver.

O comerciante foi obrigado a entregar veículo e pertences pessoais. O caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas.