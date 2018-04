Itaporã Comerciante é atingido por dois tiros e morre Ele estava fechando o bar no momento que o criminoso atirou

Por: Correio do Estado

Foto: Itaporã MS News

Comerciante foi morto depois de ser atingido por dois disparos nesta madrugada de hoje em Itaporã. Agnaldo Prado Ricarde, conhecido como Gordo, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer logo depois de dar entrada no hospital da cidade.

De acordo com informações do site Itaporã MS News, amigos da vítima declararam que, aproximadamente, às 02h20 de sábado (07), enquanto ele fechava o bar que fica na rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, um homem não identificado chegou em um carro e efetuou os disparos. Pelo menos dois projéteis acertaram a vítima, um na nuca e outro nas costas.

Uma equipe de atendimento móvel do Hospital Municipal de Itaporã chegou a ser acionada, mas a vítima já havia sido socorrida.

Amigos de Agnaldo relataram que, ele estava sozinho no local no momento do fato e o veículo em que o criminoso estava, era supostamente um Fiat Siena de cor branca.

A Polícia Militar de Itaporã foi acionada e trabalha para identificar o suspeito.