Comerciante Ã© executado a tiros dentro de casa durante assalto

Amambai Comerciante é executado a tiros dentro de casa durante assalto 'A Hilux e jóias da vítima foram levados'

Foto: Reprodução/Porã News

Emerson Lopes da Silva, 29 anos, foi executado no interior de sua residência por volta das 21h de ontem, terça-feira (13). A vítima era comerciante e o corpo foi encontrado por um amigo. A casa é localizada na rua Amambai, em Ponta Porã, cerca de 323 km distante de Campo Grande.

O site local do município Porã News, publicou que de acordo com o cenário encontrado na residência, o homem foi vítima de latrocínio. O corpo de Emerson foi localizado em cima de um tapete, na sala da residência, no entanto, os peritos acreditam que ele tenha sido mexido do lugar onde realmente morreu.

A perícia informou que ele foi morto com pelo menos cinco tiros de pistola 9mm. Familiares deram falta de jóias, relógios e aproximadamente 5 mil em dinheiro, que estavam em um envelope no quarto de Emerson.

Os criminosos levaram também a caminhonete Hilux da vítima.