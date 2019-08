FLAGRANTE Comerciante é preso em flagrante por reter cartão de indígenas Há mais de um ano, homem de 54 anos estava com documentos e com o cartão do Bolsa Família da mulher e sacava o dinheiro dela

Por: Helio de Freitas, de Dourados 13/08/2019 às 09:49 Comentar Compartilhar

Documentos e o cartão do Bolsa Família da indígena apreendidos por guardas municipais com o comerciante Foto: (Foto: Divulgação) Dono de uma mercearia foi preso ontem (12) em Dourados, a 233 km de Campo Grande, acusado de reter documentos pessoais e o cartão do programa Bolsa Família de uma mulher indígena de 23 anos. A retenção criminosa de cartões dos índios por comerciantes douradenses é problema antigo e já foi alvo de várias operações da Polícia Federal. Segundo as investigações que já levaram à condenação judicial de comerciantes, eles vendem alimentos a prazo para os índios, geralmente com valores abusivos, e para ter certeza que vão receber retêm os cartões bancários e documentos. Vania Duarte da Silva Gonçalves relatou aos guardas municipais que levaram Valdir Moraes, 54, para a delegacia, que há mais de um ano ele estava com seus documentos e sacava o dinheiro do programa federal direto de sua conta. Ela procurou o posto a Guarda no Parque Antenor Martins, no Jardim Flórida para denunciar o comerciante, dono da mercearia localizada no Novo Parque Alvorada, região oeste da cidade. Os guardas municipais se deslocaram até a mercearia, localizada na Rua Eduardo Cersósimo de Souza, no Novo Parque Alvorada. Valdir Moraes confirmou que estava com os documentos pessoais e o cartão de beneficio de Vania há pelo menos um ano, mas alegou que apenas guardava os documentos para a vítima. Ele entregou aos guardas o cartão do Bolsa Família, o CPF, a carteira de identidade e o comprovante de pagamento de beneficio no valor total de R$ 514 com data de 18 de julho deste ano. Acusado e vitima foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o comerciante confessou ter em seu poder os documentos e cartões de pelo menos outros oito indígenas que usava para sacar dinheiro. A mercearia dele fica perto da reserva de Dourados. Na delegacia, Vania informou que por várias vezes tentou pegar o cartão e seus documentos de volta, porém Valdir não devolveu. Ele foi autuado em flagrante por estelionato e supressão de documento particular.