Fronteira Comerciantes são executados a tiros em Pedro Juan Caballero "Comerciantes no Assentamento Virgem de Caacupe"

Foto: Reprodução/Porã News

Casal foi executado a tiros na madrugada desta segunda-feira (1/10) em um assentamento localizado na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã. As vitimas foram identificadas como Lidia Fernandez, 44, e Fermino Encina Gamarra, 43.

De acordo com o Porã News, as vítimas são comerciantes no Assentamento Virgem de Caacupe, distante 25km de Pedro Juan.

O casal foi encontrado morto na cama. Um vizinho achou os dois por volta de 7h e alertaram os investigadores da Divisão de Homicídios e agentes da Policia Técnica da Policia Nacional do Paraguai.

Ainda de acordo com o Porã News, o caso poderia se tratar de tentativa de roubo seguido de morte, mas a policia não descarta outras hipóteses.