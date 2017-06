Dourados Companheiro de cela tortura e assassina interno

Foto: Cido Costa

Na manhã desta quinta-feira, 15, um interno identificado como Julio César Ferreira da Costa, 25, foi torturado e assassinado pelo companheiro de cela, Bolívar Penzo Rocha, 38, na Penitenciária Estadual de Dourados, a PED.

Segundo informações, a vítima foi encontrada na cela 88, raio I, com uma sacola plástica na cabeça e as mãos amarradas para trás. Na região do pênis havia várias lesões e ainda ele teve um objeto inserido no ânus. Policiais ainda afirmam que ele pode ter levado várias pancadas na cabeça por conta das lesões encontradas na região.

Costa estaria cumprindo pena por tráfico de drogas e deveria permanecer em reclusão por 11 anos e e três meses.

Ainda não se sabe as motivações pelo crime. O autor foi levado ao 1º Distrito Policial de Dourados.