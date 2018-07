Tráfico de drogas Condenada por tráfico de drogas em Dourados é presa no Amapá

Agentes da Polícia Civil do Amapá cumpriram mandado de prisão no fim da manhã desta quinta-feira, dia 12 de julho, e capturaram uma jovem de 21 anos, que responde desde janeiro de 2017, pelo crime de tráfico internacional de drogas. Segundo o portal G1, ela foi presa, à época, com 20 quilos de maconha em Mato Grosso do Sul e respondia ao crime em liberdade em Macapá.

A prisão foi feita no Centro da capital Macapá, por agentes da 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP), e segundo o mandado, ela não teria repassado informações exigidas pela Justiça para seguir respondendo fora da cadeia.

A jovem foi encontrada com a droga na cidade Dourados. A investigação apontou que ela pretendia levar a maconha para Macapá, onde seria repassada para um traficante.

A jovem foi levada para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). A prisão aconteceu no dia seguinte ao aniversário dela de 21 anos.

"Recebemos um e-mail de Mato Grosso do Sul para cumprimento desse mandado, e vimos no banco nacional que estava aberto. Hoje os agentes cumpriram o mandado. Segundo informações, ela foi contratada 'como mula' pelo traficante", detalhou o delegado José Neto, da 1ª DP .