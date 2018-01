Dourados Condutor bate em árvore, um morre e outro está em estado grave As causas do acidente ainda são desconhecidas

Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte

Um acidente ocorrido ontem a noite, domingo (21), na rua Hayel Bon Faker, esquina com a rua Izzat Bussuan, na vila Progresso, próximo à área central de Dourados, cidade distante 230 quilômetros, resultou na morte do passageiro carona de um veículo VW/Saveiro, de cor prata, com placas da cidade de Jardinópolis, no interior de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Civil, que atendeu a ocorrência, o veículo que estava sendo dirigido por Alex Pereira Nogueira (21), que seguia pela rua Hayel Bon Faker, quando na esquina com a Izzat Bussuan, por um motivo ainda desconhecido perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore que foi lançada a cerca de dois metros do local, deixando o motorista e o passageiro Carlos Eduardo Magrini Bezerra (28), morador no jardim Piratininga, gravemente feridos.

As vitimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para o Hospital da Vida, onde Carlos Eduardo morreu antes mesmo de receber atendimento médico e Alex Pereira está internado em estado de saúde gravíssimo.