Aero Rancho Condutor 'bêbado' é preso com revólver após bater em poste e cair no Rio Anhanduí O homem conduzia uma picape vermelha que ficou completamente destruída

Foi encontrado pela PM um revólver 38 dentra da picape Foto: Reprodução/André Bittar

Motorista embriagado de 34 anos, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle do picape que conduzia, bateu em uma placa, derrubou poste de iluminação pública e caiu no Rio Anhanduí, por volta das 4h30 desta quarta-feira (24).

O acidente aconteceu no cruzamento das Avenidas Ezequiel Ferreira Lima com a Vereador Thyrson de Almeida, na região do Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O motorista recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e na sequência foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

Conforme policiais do Batalhão de Trânsito, o homem seguia em um veículo Chevrolet Montana, quando perdeu o controle da direção, e antes de cair na água bateu em um totem de propaganda política, em uma estrutura de energia elétrica e derrubou o poste de iluminação pública.

Dentro do carro, que ficou com as quatro rodas para cima, foi encontrado um revólver calibre 38. A picape foi guinchada nesta manhã. Durante os trabalhos, uma faixa da Avenida Thyrson de Almeida ao sentido Centro precisou ser bloqueada.

Ainda de acordo com os policiais, que atenderam a ocorrência, o motorista contou que havia bebido porque brigou com a mulher. O homem foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi de 0,61 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Ele foi preso em flagrante e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.