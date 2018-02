Indubrasil Condutor bêbado perde controle do veículo e invade casa que dormia pai, mãe e filho "O homem chegou a pedir desculpas a família que é conhecida dele"

Foto: Reprodução/Osvaldo Nóbrega

Homem de 30 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (7), por dirigir bêbado, após invadir com o carro uma casa no Indubrasil, em Campo Grande. De acordo com o registro, Fabiano Ferreira Tehf, admitiu ter bebido, disse que dormiu ao volante e ainda pediu desculpas aos moradores, que são conhecidos dele.

À polícia, Fabiano falou que começou a beber cerveja na tarde de terça-feira (6), em casa, e ao sair, na madrugada, aconteceu o acidente.

Segundo o boletim de ocorrência, pai, mãe e filho dormiam na sala da casa quando por volta da 1h da madrugada desta quarta-feira (07) foram acordados com o impacto de um carro no local.

A polícia foi acionada, foi ao local e constatou que o veículo "destruiu totalmente a parte da frente da casa". A porta foi arrancada e a parede derrubada.

O condutor fez o teste do etilômetro, o qual apontou 0,82 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Ele não tem habilitação e foi autuado em flagrante por dirigir embriagado.

Fabiano disse ainda que havia saído da casa dele e seguia para outro local quando aconteceu o acidente. O morador da residência que ele bateu é irmão de um colega de trabalho dele, que pede desculpas à família. A polícia determinou fiança de R$ 2 mil para soltura.