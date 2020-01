JARDIM NHANHÁ Confusão por cachorro vira violência e inocente tem braço quebrado Homem não tinha nada a ver com a situação, mas acabou espancado em frente sua casa

Foto: Reprodução

A violência de um grupo deixou um homem de 33 anos com ferimentos na cabeça, peito e com um braço quebrado na noite deste domingo (12), no Jardim Nhanhá, em Campo Grande. A vítima foi cercada por um grupo de homens, após sair à frente de casa, onde um homem gritava ameaçando seu padrasto, que segundo depoimento, teria se envolvido em confusão após sair para passear com o cachorro, poucos antes.

De acordo com boletim de ocorrência, o padrasto, de 63 anos, disse que a vítima foi espancada após sair em frente de casa, após homens estarem no portão ameaçando seu padrasto. O homem de 63 anos teria se envolvido em uma confusão quando estava passeando com seu cachorro, por volta das 23 horas de ontem, momento em que um homem se aproximou e chutou o animal, o idoso reagiu para proteger o bicho de estimação. Logo depois foi para casa, em seguida o autor apareceu em frente à casa com um pedaço fazendo ameaças, “vou te pegar velho safado”, teria gritado um dos agressores.

O enteado do idoso saiu para ver o que estava acontecendo, momento em que amigos do autor chegaram e cercaram a vítima passando a agredi-la com pauladas.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo encaminhado depois para a Santa Casa.

Na delegacia, o idoso não quis representar contra o autor das ameaças e agressões. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento do Piratininga (Depac).