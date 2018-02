Itaquiraí Contador é executado, suspeito indentificado está foragido O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local

O contador Edinilson da Silva Alves, 27, foi executado com cinco tiros na tarde de ontem, segunda-feira (19), na região central de Itaquiraí, cidade localizada ao Sul do Estado de Mato Grosso do Sul. O autor do homicídio já foi identificado, mas está foragido.

De acordo com as informações policiais, o suspeito seria Marcelo Machado e teria 26 anos.

Na ação, ele teria se aproximado da vítima em um automóvel, descido e disparado várias vezes contra o contador.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Marcelo fugiu levando a arma usada no crime. As causas da execução serão investigadas.