MÁFIA Contra a máfia do cigarro, PF, Exército e PRF têm mandados para prender 40 Um policial rodoviário federal foi preso; segundo a PF, no curso das apurações, foram apreendidos R$ 144 milhões em contrabando

Carretas carregadas com cigarros apreendidas em Iguatemi Foto: Polícia Federal

Operação deflagrada em Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Norte contra contrabandistas tem 40 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão para serem cumpridos nesta quinta-feira (8). Um policia rodoviário federal foi preso.

É a segunda vez em pouco mais de uma semana que ação contra a máfia do cigarro tem PRFs como alvos. Na quarta-feira passada, dia 31 de julho, dois foram presos.

Sob o comando da PF (Polícia Federal), também estão nas ruas, equipes do Exército e da Corregedoria da PRF (Polícia Rodoviária Federal). No Estado, mandados são cumpridos em Eldorado, Mundo Novo, Japorã, Amambai, Iguatemi, São Gabriel do Oeste e Rio Brilhante. O restante tem alvos em Maringá e Umuarama, no interior do Paraná, e em Mossoró (RN).

A quadrilha alvo, segundo as investigações que começaram em 2018, tem núcleo no Estado e enviava contrabando, principalmente dos cigarros fabricados no Paraguai, para outras localidades do País.

Segundo a PF, no curso das apurações, foram apreendidos R$ 144 milhões em contrabando, 155 veículos usados para transportar os cigarros ilegais e 75 pessoas foram presas.

No dia 15 de junho do ano passado, por exemplo, 11 carretas foram flagradas carregando 1 milhão de maços de cigarros em Ivinhema. Nove motoristas foram presos com a carga avaliada em R$ 10 milhões.

A operação foi batizada de Teçá, que no idioma guarani significa “estado de atenção”, segundo a PF, por causa a rede de olheiros e batedores que as quadrilhas de cigarreiros utilizam para monitorar a polícia e fugir da fiscalização.