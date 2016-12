"Caiu literalmente" Contrabandistas de cigarro caem em vala e perdem R$ 351 mil

A expressão de que o criminoso "caiu" nunca se encaixou tão perfeitamente como nesse caso. Policiais da DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam nesta quarta-feira (14) dois homens que serviam de batedores para uma carga de cigarros contrabandeada do Paraguai, na BR-267, em Dourados localizada a 225 quilômetros de Campo Grande.

O motorista de uma van teria tentado fugir do bloqueio policial na rodovia, e acabou caindo com o veículo em uma vala, abandonando o carro as margens da rodovia. O contrabandista fugiu a pé.

No carro foram localizadas 156 caixas de cigarros, totalizando 7.800 pacotes. Outros dois autores que dirigiam um Fiat Strada foram parados e confessaram que serviam de batedores para a van.

A carga de cigarros foi avaliada em R$ 351 mil e os dois autores foram levados para a Polícia Federal.