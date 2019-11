DOURADOS Copo de "Licão" é achado em estado de decomposição em córrego em MS Populares acharam o cadáver em um córrego na Aldeia Jaguapiru

Momento do resgate do cadáver de Licão Foto: Reprodução/Dourados News

Em estado de decomposição o corpo de Carlinhos da Silva Rosa, conhecido como “Licão” foi encontrado em estado de decomposição nessa manhã (28), no córrego da Aldeia Jaguapiru em Dourados.

De acordo com o registro de ocorrência feito na delegacia no interior de Mato Grosso do Sul, indígenas acionaram a polícia informando sobre achado de cadáver boiando no córrego.

Os primeiros procedimentos de regaste do corpo foram feitos e o cadáver encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que não encontrou sinais de violência.

Inicialmente a polícia suspeitava de homicídio, mas com o laudo da perícia, acredita-se que Carlinhos tenha sido vítima de morte natural.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Dourados.