"Corinthiana do PPC" cai e entrega ponto de drogas na Capital Polícia encontrou 'cafofo' após ronda no Noroeste

Foto: Polícia Civil

Policiais da Força Tática do 11° batalhão prenderam na madrugada desta segunda-feira (20) Kedma Paola dos Santos, 36 anos, conhecida como Corinthians do PPC, Alysson Nunes Maciel, 25 anos, e Luma Mayara Oliveira Leite, 30 anos, por tráfico de drogas e associação criminosa. A ação aconteceu na rua Barbacena, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo os policiais militares, eles estavam fazendo ronda de rotina no bairro quando abordaram Alysson Maciel, conhecido como mascote do PCC, e quando checaram o sistema da polícia foi constatado que ele era evadido da prisão e ainda continha um mandado de prisão em seu nome. Questionado sobre seu último delito com tráfico de drogas que foi arremessar o entorpecente para o presidio estadual de Campo Grande, ele desconversou e acabou mostrando fotos de drogas em seu celular e informando que iria voltar a fazer esse crime. Maciel então contou aos policias que as drogas estavam escondidas em uma casa na rua Urupes e estava sob a guarda da Corinthians do PPC.

Os policiais foram até o local e encontraram Luma Leite, que é esposa de um detendo, e Kedma Paola dos Santos, conhecida como Corinthians do PPC, no local com os policiais encontraram sete porções de maconha guardada na geladeira que totalizou 347 gramas já embalados que seriam jogados para dentro do pátio do Presidio de Segurança Máxima da Capital. Ainda no local foi encontrado uma tesoura e três rolos de fita adesiva (idênticos a que o tablete estava embalado) e R$20,00. Eles foram detidos e levado a Depac-Centro (Delegacia de Pronto Atendimento ao Cidadão).

