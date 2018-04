Coxim Corpo de adolescente é encontrado por pescador na região do Barranco Vermelho

Foto: PC de Souza

O corpo do adolescente Juliano Pereira de Oliveira, de 15 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (12), nas águas do Rio Taquari, no racho Asa Branca, região do Barranco Vermelho, em Coxim.O adolescente foi encontrado por um pescador que avistou o corpo boiando no rio. O Corpo de Bombeiros já acreditava que o corpo seria encontrado boiando, pois as águas do Taquari estão quentes, o que faz com que o corpo suba.

Juliano deve ser levado para o IML (Instituto Médico Legal) para necropsia. Depois, liberado para velório e enterro. Desolada, a mãe Denise Pereira de Oliveira, de 38 anos, informou que o filho será velado na igreja Alerta Final, no bairro Santa Maria, em Coxim.

O adolescente desapareceu enquanto tentava atravessar o rio a nado, no perímetro urbano, com um amigo na última segunda-feira (09). Ele e um amigo, também de 15 anos, pegaram um barco na Vila da Barra e desciam o rio.

Eles assustaram com a aproximação de outro barco, com dois homens. Por imaginar que seria o dono da embarcação, resolveram pular no rio e nadar até as margens, mas Juliano não conseguiu e afundou.