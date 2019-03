SONORA Corpo de caseiro desaparecido em colisão de barcos é encontrado Corpo foi encontrado horas após o acidente entre as embarcações

O corpo do caseiro Altair Marçal Goulart, conhecido como “Galego” foi localizado por volta de 07h30min desta segunda-feira (18) pelo Corpo de Bombeiros a aproximadamente 03 km do local onde ele havia desaparecido após uma colisão entre barcos no rio Correntes, em Sonora, no extremo Norte do Estado.

Algumas horas depois do desaparecimento da vítima no sábado (16), os militares do 5º SGB/IND (Subgrupamento de Bombeiros Independente) de Coxim iniciaram as buscas utilizando um barco e equipamento de mergulho, no entanto, só foram localizar o corpo no início desta manhã.

O corpo da vítima foi protegido por um plástico e levado até um rancho que serviu de apoio aos bombeiros e também a onde uma empresa funerária vai ser responsável pelo translado da vítima até o IML (Instituto Médico Legal) de Coxim, onde será submetido a uma necropsia.

Uma equipe da Polícia Civil de Sonora foi acionada para acompanhar o caso e registrar o inquérito policial de morte a esclarecer.