Latrocínio Corpo de estudante morto na Tijuca será sepultado neste domingo Enterro acontecerá às 15h30, no Cemitério da Penitência, no Caju. Gabriel estava indo para a escola, o Colégio Estadual Herbert de Souza, onde cursava o 3º ano do ensino médio

O estudante Gabriel Pereira Alves tinha 18 anos e levou um tiro a caminho da escola na Tijuca, Zona Norte do Rio Foto: Foto: Reprodução/Redes sociais

O corpo do estudante Gabriel Pereira Alves, morto depois de ser atingido no peito na última sexta-feira (9) quando estava em um ponto de ônibus na Tijuca, na Zona Norte do Rio, será sepultado na tarde deste domingo (11). O enterro acontecerá às 15h30, no Cemitério da Penitência, no Caju.

Gabriel, que tinha 18 anos, aguardava o transporte na Rua Conde de Bonfim durante um tiroteio no Morro do Borel, na mesma região, quando levou o tiro. Gabriel estava indo para a escola, o Colégio Estadual Herbert de Souza, onde cursava o 3º ano do ensino médio.

Ele chegou a ser levado para um hospital particular da Tijuca, mas, segundo a direção da unidade de saúde, já chegou sem vida.

Fabrício Alves, pai do estudante, fez um apelo contra a violência no Rio de Janeiro.

"A gente está perdido. Infelizmente, hoje, eu estou falando aqui é até triste fazer uma previsão dessas, porque o Rio pede socorro", disse o pai de Gabriel.

Para Fabrício Alves, vai ser difícil voltar à rotina, mas com a medalha do filho no peito ele tenta manter aceso o orgulho pelo filho campeão estadual de futsal sub20 desse ano junto com o time do Olaria.

"Eu preferia ver ele na capa do jornal, mas com isso aqui [a medalha] no peito, como professor de educação física, nem como jogador de futebol. Mas ele está comigo e vai ser mais uma estatística. O Rio de Janeiro está cheio de fatalidade. Comunidade, a gente precisa de socorro", disse Fabrício.

Além do sofrimento pela perda do filho, Fabrício precisou esperar mais de 24 horas após a morte do jovem para conseguir liberar o corpo dele do Instituto Médico-Legal (IML) para ser enterrado.