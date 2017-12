'BR-419' Corpo de ex-presidente da OAB é encontrado cabonizado à beira de BR "Severino retornava ou se dirigia à sua fazenda onde costumava dormir, já que costumeiramente cabeças de gado eram furtadas"

Foto: Reprodução/O Pantaneiro

O corpo de Severino Alves de Moura, ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Aquidauana, foi encontrado carbonizado na madrugada desta quinta-feira (14), às margens da BR-419, próximo ao trevo de Anastácio. Perto do corpo estava a caminhonete do advogado, que ficou totalmente destruída por causa das chamas.

Conforme informações do site O Pantaneiro, quando equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o fogo, que teria começado por volta da 22h30 de ontem, ainda consumia o veículo.

Familiares informaram que Severino retornava ou se dirigia à sua fazenda onde costumava dormir, já que costumeiramente cabeças de gado eram furtadas.

O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto Médico Odontológico), onde foi reconhecido pela família. Por ora, o caso é tratado como acidente, no entanto não há marcas de batidas na caminhonete. Severino trabalhava na área trabalhista.