'Óbito' Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Aquidauana "Segundo familiares, a vítima sofria de esquizofrenia e estava desaparecida a pelo menos três dias"

Fachada do IML de Aquidauana para onde o corpo foi levado após ser encontrado boiando em rio Foto: Reprodução/ uiz Guido Jr/O Pantaneiro

O corpo encontrado é de Edmar Silva, de 40 anos, que estava boiando no rio Aquidauana – a cerca de 135 quilômetros da Capital - no fim da tarde de ontem, quarta-feira (11). O homem, que sofria de esquizofrenia, estava desaparecido desde a última segunda-feira (9).

Familiares estiveram, na manhã desta quinta-feira (12), no IML (Instituto Médico Legal) do município para o reconhecimento. De acordo com informações do site O Pantaneiro, Edmar morava em Anastácio e, devido a sua saúde, já havia se aposentado.

Parentes e amigos da vítima procuravam por edmar a cerca de uma semana. Por meio de imagens divulgadas na internet, principalmente pelas redes sociais, eles pediam ajuda para encontrá-lo.

Caso

Uma testemunha revelou que estava pescando às margens do rio Aquidauana quando viu o corpo de Edmar sendo levado pela correnteza. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, por volta das 17h15, para atender a ocorrência.

A vítima que, até então, não havia sido identificada, usava a antiga camiseta do uniforme escolar do governo, de cor azul, e estava sem documentos. O corpo foi resgatado a aproximadamente dois quilômetros da Ponte de Ferro.