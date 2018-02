Assassinato Corpo de jovem é encontrado com sinais de violência em estrada próximo a motel 'O cadáver já estava em estado de decomposição'

O corpo de Rodrigo Lopes de Souza, 22 anos, foi encontrado com sinais de violência, por volta das 21h30 de ontem, quarta-feira (21), na Estrada Porto Caiua, na região central de Naviraí, distante 366 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, moradores que passavam pelo local encontraram o cadáver já em estado de decomposição próximo a um motel e acionaram a Polícia Militar.

No corpo da vítima foi encontrado marcas de violência, mas não foi foi possível identificar o que teria causado a morte. Exame necroscópico será realizado no IML (Instituto Médico Legal) da cidade. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.